Salernitana: anche i granata inviano il loro messaggio “Distanti ma uniti”

La grave crisi sanitaria che stiamo vivendo, legata alla pandemia del Coronavirus, attanaglia e non poco, ormai, la quotidianità di tutti. Si perde il conto, purtroppo, di contagiati, morti e guariti e, inoltre, tante abitudini sono drasticamente cambiate. È ormai passato, ad esempio, oltre un mese dagli ultimi palloni visti rotolare sui campi di calcio italiani. Anche la Salernitana ha inviato il suo messaggio unendolo a quelli già tanto diffusi negli ultimi giorni. I granata hanno usato lo slogan “Distanti ma uniti“, dopo aver usato anche quello “Restate a casa!”.

Distanti ma uniti, il post della Salernitana

Il team granata, infatti, ha postato, sul suo profilo ufficiale Facebook, una foto che immortala, in pratica, i calciatori uniti nello slogan, ormai, popolare DISTANTI MA UNITI. La formazione del tecnico Ventura lancia cosi ancora una chiara esortazione a non uscire di casa in questo periodo estremamente complicato, se non estremamente necessario, a sostenitori e tifosi.

Il video postato nei giorni passati del club granata

Questo non è il primo invito a comportarsi responsabilmente inviato da parte dei calciatori della Salernitana. La società cara al patron Lotito e Mezzaroma, nei giorni scorsi, aveva postato anche un video appello (visibile cliccando qui). La Salernitana inviò un messaggio che mirava a sensibilizzare tutti a restare nelle proprie abitazioni. Il coro in quell’occasione non è stato “Distanti ma uniti” ma “Restate a casa”.