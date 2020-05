Calcio a 5: Sporting Sala Consilina confermato mr. Darci Folletto

Lo Sporting Sala Consilina è stato autore, nel mondo del calcio a 5 maschile, di una stagione di altissimo livello. Il team salese, presieduto dalla famiglia Detta, dopo essere tornato in campo nella scorsa estate, ripartendo dalla Serie C1, ha ottenuto il cosiddetto double. Lo scorso 6 gennaio, al Palacoscioni di Nocera Inferiore, arrivò la Coppa Italia regionale riservata alle squadre di Serie C1. In seguito, a fine febbraio, arrivò anche la matematica della vittoria del campionato e conseguente promozione in Serie B.

Notizia delle ultime ore, invece, riguardano quella della riconferma della guida tecnica di questa annata, ovvero Darci Folletto. La notizia, rimbalzata tramite i canali ufficiali della società, ha visto la soddisfazione da parte del massimo dirigente Detta.

L’attesa è finita. Lo Sporting Sala Consilina C5 rende noto di aver prolungato il rapporto di collaborazione con Darci Foletto, allenatore della prima squadra, anche per la stagione 2020/2021. Darci, arrivato lo scorso anno alla guida dello Sporting, è riuscito a raggiungere importanti traguardi vincendo la Coppa Italia Regionale e il Campionato di Serie C1.

“E’ un onore poter continuare questa avventura insieme a mister Darci – afferma il Presidente Giuseppe Detta – Un rinnovo meritato e frutto delle grandi doti personali e tecniche di mister Foletto. Lo scorso anno ha guidato questo roster in modo impeccabile riuscendo a raggiungere i traguardi prefissati. Per questo abbiamo voluto iniziare la programmazione per il prossimo anno partendo da lui, nella speranza che con la prossima stagione si torni alla normalità. Lo Sporting Sala Consilina si farà trovare pronto per essere protagonista in serie B”.