Calcio a 5: Sporting Sala Consilina, arriva la promozione in Serie B

Arriva con 4 turni d’anticipo la promozione per lo Sporting Sala Consilina, formazione presieduta dalla famiglia Detta. E’ giunta oggi, in maniera incontrastata, la vittoria matematica del torneo di Serie C1 regionale, con annesso salto nel campionato nazionale di Serie B, da disputare nella prossima stagione.

Primo posto assicurato: 18 vittorie, 3 pareggi, 1 solo incontro perso, 173 reti realizzate, 67 subite, sono alcuni dei numeri che hanno caratterizzato il cammino verso la Serie B dello Sporting Sala Consilina, che con i suoi 57 punti, conquistati in 22 partite, mantiene 13 lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice.

Il balzo nella lega nazionale arriva dopo il pari di oggi, per 1-1, nello scontro sul campo del Casa Giove. Lo Sporting Sala Consilina, dopo la vittoria in Coppa Italia di gennaio, festeggerà la promozione, davanti al pubblico amico, nel prossimo turno in programma nel prossimo fine settimana contro il Mama San Marzano.