Calcio a 5: prima gioia per lo Sporting Sala Consilina

Si sono concluse come da pronostico la Final Eight di Coppa Italia di calcio a 5 regionale, riservata alle formazioni iscritte al torneo campano di Serie C1. La manifestazione, in programma al Palacoscioni di Nocera Inferiore, ha avuto il suo epilogo oggi, alle ore 17.00, con l’atto conclusivo che ha premiato la corazzata Sporting Sala Consilina.

La squadra salernitana, leader indiscussa in campionato grazie agli otto punti di vantaggio sulle inseguitrici, ha alzato la Coppa vincendo la terza gara in tre giorni. Superato, per 6-4, l’agguerrito quintetto del Futsal Coast capace di portare la gara ai tempi supplementari.

I salesi, cari al patron Antonio Detta, avevano battuto ieri, in semifinale, l’Atletico Frattese per 4-2, mentre sabato, ai quarti, il Trilem Casavatore con un netto 10-2.