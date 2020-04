M5S, Cammarano: “Sostegno a camping e villaggi turistici, settore a rischio tracollo”

“In questi giorni di emergenza siamo in contatto con associazioni che si occupano dei diritti delle imprese turistico-ricettive dell’aria aperta (camping e villaggi turistici), categorie che in Campania hanno la capacità di ospitare fino a 75 mila utenti. Con il coinvolgimento di circa 200 aziende”.

Lo dichiara il consigliere regionale M5S Michele Cammarano.

“Al fine di venire incontro alle esigenze della categoria, al presidente De Luca abbiamo proposto di snellire le pratiche burocratiche, attuare una moratoria per la tassazione sia centrale che degli enti locali così che le somme non versate possono essere investite in processi di ammodernamento per affrontare lavori di innovazione tecnologica e risparmio energetico e permettere così la riapertura dei cantieri nelle strutture aria aperta che hanno lavori sospesi in previsione di una possibile apertura delle strutture per la stagione estiva 2020. Occorre dare sostegno anche a un comparto che rischia il tracollo in vista della complicata stagione turistica del 2020”.