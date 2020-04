Teggiano: polizia municipale a sostegno delle persone in difficoltà

La Polizia Municipale di Teggiano in soccorso, nei giorni di festa, di alcune famiglie bisognose.

Gli agenti si sono adoperati anche ad acquistare dei farmaci, ma non solo. I vigili, nel corso delle festività di Pasqua e Pasquetta, sono intervenuti per distribuire pacchi alimentari a 3 famiglie extracomunitarie residenti nel territorio, rimaste sprovviste dei necessari alimenti.

I caschi bianchi, impegnati costantemente nel presidio delle strade provinciali, si sono dovuti impegnare affinché a nessuna famiglia mancasse il necessario proprio nei giorni di festa, grazie anche alla disponibilità dell’amministrazione comunale di Teggiano, in particolare all’assessore Marisa Federico, che ha immediatamente predisposto i pacchi alimentari.