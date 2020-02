Agropoli, Coppola: “Così risolvere il problema posidonia”

AGROPOLI. Il Comune ha individuato una soluzione per risolvere il problema della posidonia spiaggiata. Lo ha reso noto il sindaco Adamo Coppola, nel giorno in cui un gruppo di associazioni ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere interventi di rimozione dei cumuli di “alghe” presenti alla Marina e al Lido Azzurro. Il primo cittadino ha annunciato he l’amministrazione comunale ha già individuato una soluzione. I tempi per adottarli, però, restano ancora incerti.

Posidonia: il progetto del Comune

«Abbiamo un progetto che risolverebbe il problema posidonia sia alla Marina sia al Lido Azzurro – spiega Coppola – utilizzeremo un macchinario particolare con due cilindri: il primo separerà la posidonia dal rifiuto, il secondo dalla sabbia. La posidonia libera verrà imballata come accade per le balle di fieno. Poi un rimorchiatore la trasporterà in un punto concordato e la affonderà di nuovo in mare».

Vantaggi e svantaggi

«Questo tipo di percorso ha un notevole vantaggio economico. Tuttavia si tratta di un percorso normativo nuovo, che non è stato mai utilizzato. E’ necessaria quindi una conferenza di servizi che noi convocheremo ad Agropoli per farci autorizzare. Poi cercheremo dei finanziamenti ma qualora non dovessero arrivare lo faremo con fondi comunali perché la cifra non è elevatissima. Spero che entro l’estate risolveremo questo dramma che abbiamo vissuto in tutti questi anni», conclude il sindaco Coppola.

Insomma la soluzione per il problema c’è, va completato l’iter burocratico che sicuramente non sarà agevole. Ciò rischia di allungare i tempi considerato che all’estate mancano solo quattro mesi.