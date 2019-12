A Villa Matarazzo i Mercatini di Natale

La Villa Matarazzo è una storica dimora ottocentesca situata a Santa Maria di Castellabate, che si estende tra Corso Matarazzo, Piazza Matarazzo e lo splendido e suggestivo lungomare. È ricca di verde ed è situata in un vasto campo circostante che un tempo ospitava l’intero vigneto di famiglia.

In passato è stata la dimora estiva del conte Francesco Matarazzo, emigrato nel 1991 in Brasile e diventando uno degli industriali più famosi al mondo. Il recupero dell’area e dell’intera struttura è stata un’occasione per trasformarla in un centro polifunzionale di grande pregio, nonché attrazione principale per i cittadini residenti e i turisti.

Oggi è gestita dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e quest’anno sarà lo spazio in cui avranno luogo i suggestivi mercatini natalizi. La villa è anche l’occasione per effettuare incontri letterali, congressi, convegni e mostre. Il 20, 21 e 22 Dicembre 2019 con il Patrocinio dell’Ente si svolgerà la prima edizione dei mercatini di Natale nella meravigliosa e incantevole Villa Matarazzo a partire dalle 10.00 del mattino.

Ci saranno numerosi stand espositivi e varie attrazioni per bambini, melodie di vario genere, esibizioni di ballo a cura di Progetto Danza di Marianna Lupo e Musica Itinerante a cura di Cilento Youth Group.

L’evento sarà non solo un’occasione di valorizzazione dell’area ma specialmente l’opportunità per trascorrere una serata all’insegna di un’atmosfera accogliente ed piacevole, stimolando gli ospiti ad incentivare lo sviluppo dell’artigianato locale e dare così vita all’evoluzione del paese.