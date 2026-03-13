WWF Silentum, Giornata mondiale della natura: a Eboli focus su tutela ambientale e fauna selvatica

In occasione della Giornata Mondiale della Natura, il WWF Silentum, in collaborazione con il Nucleo di Salerno delle Guardie Giurate del WWF Italia, promuove l’incontro pubblico “Protezione Natura”, in programma sabato 14 marzo alle ore 15.00 presso il Comitato Santa Cecilia di Eboli, in via Dossetti.

L’obiettivo

L’iniziativa vuole essere un momento di informazione e sensibilizzazione sui temi della tutela dell’ambiente, della biodiversità e del rispetto della fauna selvatica, attraverso il contributo di istituzioni e operatori impegnati sul campo.

Gli interventi

All’incontro parteciperanno i Carabinieri Forestali CITES di Salerno, che illustreranno le attività svolte per il contrasto ai traffici illegali di specie protette e per la salvaguardia della fauna e della flora, mentre il dottor Cosimo Brenga, responsabile della UOSD Randagismo e Benessere Animale dell’ASL di Salerno, affronterà il tema del randagismo e delle politiche di gestione e prevenzione sul territorio.

Previsto anche l’intervento del personale medico veterinario del CRAS di Napoli “Il Frullone”, centro specializzato nel recupero e nella cura della fauna selvatica. Momento particolarmente significativo dell’iniziativa sarà la liberazione di un esemplare di avifauna selvatica, recuperato e curato presso il centro veterinario, che tornerà nel proprio ambiente naturale.

Apriranno l’incontro i saluti istituzionali del Sindaco di Eboli, don Daniele Peron, parroco di Santa Cecilia, e di Piernazario Antelmi, presidente del WWF Silentum.

L’evento è aperto alla partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle scuole interessate ad approfondire i temi della tutela della natura e del benessere animale.