Weekend al Cinema: Da Elvis a Scream 7, tutti i film in sala a Salerno e provincia

Scopri la programmazione completa del weekend nei cinema di Salerno, Cava, Eboli e provincia. Orari e sale per "Un bel giorno", "Scream 7", "Epic - Elvis Presley in Concert" e molto altro

Il weekend è alle porte e le sale della provincia di Salerno si preparano ad accogliere gli spettatori con una programmazione ricca che spazia dall’animazione per famiglie ai grandi ritorni dell’horror, fino ai documentari musicali d’autore. Ecco una guida completa per orientarsi tra i titoli del momento.

Domina la scena il nuovo lavoro di Baz Luhrmann, “Epic – Elvis Presley in Concert”, un’esperienza immersiva che riporta sul grande schermo il mito di Elvis. Per gli amanti del brivido, l’attesa è finita per “Scream 7”, mentre la commedia italiana è rappresentata dal nuovo film con Fabio De Luigi, “Un bel giorno”.

Per i più piccoli (e non solo), prosegue il successo di “Jumpers – Un salto tra gli animali” e “Goat: sogna in grande”.

Programmazione Salerno Città

Al The Space Cinema Salerno di Via A. Bandiera la scelta è vastissima: Un bel giorno 4K viene proiettato alle 14.30, 16.50, 19.10 e 21.30. Il titolo d’animazione Jumpers – Un salto tra gli animali è disponibile alle 16.20 e 21.50, mentre l’horror Scream 7 anima le serate alle 19.00, 20.40 e 22.35. Per i fan del Re del Rock, Epic – Elvis Presley in Concert è in sala alle 14.30, 18.30 e 23.20 (anche in versione originale sottotitolata). Altri titoli includono La sposa! (15.35, 18.10), Cime tempestose (18.45, 21.15, 22.15), Hamnet – Nel nome del figlio (15.35, 18.20) e La lezione (15.20, 19.35, 22.55). Al Cinema San Demetrio spazio a Jumpers con quattro spettacoli (17.00, 18.30, 20.00, 21.30), mentre il Cinema Fatima propone La mia famiglia a Taipei alle 18.30 e 22.00.

In Provincia: Cava, Eboli e l’Agro

A Cava de’ Tirreni (Alambra) troviamo Rental Family alle 17.30 e la commedia Un bel giorno alle 19.30 e 21.30. Spostandosi a Eboli, il Cine Teatro Italia propone Un bel giorno (17.30, 19.45, 22.00) e Scream 7 (22.00), mentre il Giffoni Multicinema offre orari pomeridiani e serali per gli stessi titoli. A Pagani, la Multisala La Fenice dedica ampio spazio a Jumpers (17.00, 19.00, 21.00) e Un bel giorno (17.30, 19.30, 21.30). Anche a Pontecagnano (CineMaximall) la programmazione è ricca con Un bel giorno, La sposa! e l’immancabile Scream 7 alle ore 21.00.

Altre Sale del Territorio

A Pellezzano (Teatro Charlot) sono in programma Goat: sogna in grande alle 17.00 e Un bel giorno alle 19.00 e 21.00. A Nocera Inferiore (Sala Roma) prosegue la corsa di Jumpers (18.30) e Un bel giorno (20.30, 22.00). Scendendo verso il Cilento, a Marina di Camerota (Bolivar) troviamo Cime tempestose (18.30, 21.00).

Al De Berardinis di Vallo della Lucania Jumpers alle ore 17:30 mentre alle 19:15 e alle 21 appuntamento con Un Bel Giorno. A La Provvidenza, invece, in occasione della Festa della Donna, domenica 8 marzo, c’è Anna alle ore 18:00 e alle ore 21:00. Ad Agropoli, infine, al cineteatro Eduardo De Filippo, alle ore 16:00 è in programmazione Jumpers; alle 18 e alle 20 Un Bel Giorno; alle 21.45 La Gioia.

Infine a Lagonegro (Nuovo Cinema Iris) sono disponibili Jumpers (17.30, 19.30) e Sentimental Value (21.30).

