“Visit Salerno & Cilento”: al via gli incontri operativi con le imprese turistiche

Dopo la presentazione ufficiale del progetto strategico “Visit Salerno & Cilento – Essenza Mediterranea”, la Camera di Commercio di Salerno avvia la fase operativa sul territorio. L’obiettivo è la costruzione del network di operatori, un’aggregazione volontaria e gratuita aperta a tutte le aziende della filiera: ricettività, ristorazione, servizi, cultura, outdoor, enogastronomia, mobilità, eventi, ecc.

Il progetto

Il Network ha la funzione di strutturare prodotti turistici pronti per il mercato e di confluire nel primo catalogo dei prodotti turistici della destinazione, strumento base per le prossime campagne di promozione internazionale e digital marketing. Si tratta di un’azione concreta per supportare le imprese nel generare nuovi risultati economici, sfruttando anche le opportunità derivanti dallo sviluppo dell’Aeroporto di Salerno.

Tutte le imprese interessate a partecipare attivamente alla costruzione di questo sistema organizzato sono invitate a intervenire a uno dei seguenti incontri, scegliendo la sede e l’orario più funzionali alla propria ubicazione:

Gli appuntamenti

Salerno: 17 marzo 2026, ore 16:00 – Camera di Commercio, Via Generale Clark, 19/21.

17 marzo 2026, ore 16:00 – Camera di Commercio, Via Generale Clark, 19/21. Capaccio Paestum: 18 marzo 2026, ore 16:00 – Museo Archeologico Nazionale di Paestum.

18 marzo 2026, ore 16:00 – Museo Archeologico Nazionale di Paestum. Cilento: 19 marzo 2026, ore 10:30 – Sala Keys, Via Caracciolo, 130 – Pollica, frazione Pioppi.

19 marzo 2026, ore 10:30 – Sala Keys, Via Caracciolo, 130 – Pollica, frazione Pioppi. Padula: 19 marzo 2026, ore 15:30 – Sala Sanseverino, Certosa di San Lorenzo – Padula.

Durante ogni sessione, i tecnici incaricati illustreranno il modello operativo, i benefici per le aziende e le modalità di adesione al network.

Le info utili

Conferma di partecipazione: Per ragioni organizzative, è richiesta una conferma via email all’indirizzo: info.turismo@sa.camcom.it indicando la denominazione, i contatti e l’incontro prescelto.