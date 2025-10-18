Un ginecologo del Vallo di Diano è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione per violenza sessuale nei confronti di una paziente.

Il procedimento penale

La sentenza, emessa nei giorni scorsi dal Tribunale di Lagonegro, è il risultato di un procedimento penale avviato dopo la denuncia presentata dalla giovane donna, anch’essa residente nel comprensorio valdianese.

Secondo quanto riferito dalla vittima, i fatti si sarebbero verificati circa un anno fa all’interno dello studio privato del medico, durante una visita di controllo. Al termine dell’incontro, la donna si sarebbe rivolta a un avvocato per formalizzare la denuncia alle autorità competenti.

L’accusa

Durante le indagini è stato mantenuto il massimo riserbo, proprio per la delicatezza del caso. Secondo l’accusa, il professionista avrebbe compiuto atti di molestia, tra cui palpeggiamenti, durante l’esame ginecologico. Una volta raccolti gli elementi, la Procura di Lagonegro ha deciso di procedere con la richiesta di rinvio a giudizio.

La difesa del medico ha scelto il rito abbreviato condizionato, richiedendo l’ascolto di alcuni testimoni. Durante la requisitoria, l’accusa aveva chiesto una condanna a quattro anni e sei mesi. I legali del ginecologo, al contrario, avevano puntato all’assoluzione.

La condanna

Alla fine, il giudice ha emesso una condanna a un anno e otto mesi, con pena sospesa. Le motivazioni della sentenza saranno rese note entro novanta giorni.

Una volta ricevute e studiate le motivazioni i legali del medico presenteranno appello. Occorre anche aggiungere che la vittima della violenza sessuale non si è costituita parte civile nel procedimento penale.