Villa Littorio di Laurino: il Vescovo Calvosa celebra la Messa di San Salvatore

Numerosi i fedeli che ieri, martedì 5 agosto, si sono ritrovati nella Chiesa di San Giovanni Battista, in località Villa Littorio di Laurino, per la celebrazione eucaristica tenuta in occasione della Messa Vespertina in preparazione alla Festa del Santissimo Salvatore che si terrà oggi, mercoledì 6 agosto.

Presente il Vescovo, Mons. Vincenzo Calvosa

La Santa Messa è stata officiata dal Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa. Presenti anche i rappresentanti delle istituzioni e delle autorità locali con il sindaco, Romano Gregorio, i Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale. Accanto al Vescovo Calvosa anche il parroco di Villa Littorio, Piaggine e Sacco Don Ernesto Nunziata e lo storico parroco della frazione di Laurino, Don Franco Angione.

“Unire le forze, condividere le energie con gli altri dal punto di vista scolastico, dei servizi è importantissimo per queste comunità. Il cammino che si fa insieme è più bello e meno faticoso” tra le parole di Don Ernesto rivolte a Monsignor Calvosa e alla comunità di fedeli. Ai microfoni di InfoCilento il Vescovo Calvosa e il sindaco, Romano Gregorio che, in occasione di San Salvatore, ha rivolto un messaggio di speranza e di pace ai cittadini.