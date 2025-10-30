Vibonati istituisce il Premio “Felice Polito”: valorizzare gli orti familiari e la sostenibilità ambientale

Vibonati approva il Premio “Felice Polito” per promuovere la cura degli orti familiari e le pratiche agricole sostenibili, con un premio di 3000 euro al vincitore

Orti urbani

Il Consiglio comunale di Vibonati ha approvato all’unanimità il regolamento del Premio “Felice Polito”, un’iniziativa nata per valorizzare la coltivazione degli orti familiari e promuovere la sostenibilità ambientale. Il concorso, fortemente voluto dal professor Luigi Polito, mira a diffondere le buone pratiche agricole e a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza degli orti urbani e domestici come risorsa di benessere e coesione sociale.

Obiettivi e finalità del Premio

Il progetto intende migliorare la coltivazione degli orti familiari attraverso la partecipazione attiva dei cittadini e la diffusione di tecniche rispettose dell’ambiente. Gli orti, infatti, non rappresentano solo un elemento del paesaggio e della tradizione locale, ma anche una concreta opportunità per migliorare la qualità della vita grazie alla produzione di ortaggi genuini e alla cura del territorio.

L’iniziativa vuole premiare l’impegno di chi, “con passione e rispetto per la natura, contribuisce al miglioramento del territorio”, riconoscendo il valore civico e ambientale del lavoro quotidiano nei propri spazi verdi.

Partecipazione e premio in denaro

Il Premio “Felice Polito” è aperto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Vibonati, che potranno candidarsi con il proprio orto. Il vincitore riceverà un riconoscimento economico di 3000 euro, simbolo dell’impegno collettivo verso un futuro più sostenibile.
L’Amministrazione comunale invita la popolazione a partecipare con entusiasmo, trasformando la cura degli orti in un gesto concreto di tutela ambientale e valorizzazione del territorio.

Il contributo del professor Luigi Polito

Alla base dell’iniziativa c’è la generosità del professor Luigi Polito, già promotore del monumento dedicato al professor Stoppelli.

Polito ha donato al Comune 40 mila euro, somma destinata a coprire i premi delle prime dieci edizioni del concorso e le spese legate alle commissioni di gara.

