Vallo della Lucania, “Coltiviamo Salute”: un progetto di orti sociali per il benessere mentale

Un innovativo progetto nato nell’ottobre del 2023, frutto della sinergia tra Rareche Cilento ETS, l’ASL Salerno e il Biodistretto Cilento. Parliamo di “Coltiviamo salute” una bellissima iniziativa, realizzata all’interno del Centro di Salute Mentale di Massa, che si propone di promuovere il benessere mentale attraverso la coltivazione di un orto sociale. Sotto la guida esperta delle aziende di Rareche, i pazienti del Centro partecipano attivamente a tutte le fasi della produzione agricola, dalla piantumazione alla raccolta.

Il progetto

Nello specifico, si tratta di un’attività che non solo offre un’opportunità terapeutica, ma incoraggia anche l’apprendimento di competenze pratiche legate alla cura della terra. Nella stessa area, inoltre, sono stati piantati anche diversi alberi sempre a tale scopo.

Le dichiarazioni

“Sin dalla nostra costituzione, l’obiettivo condiviso è stato quello di avere un impatto sociale sulla realtà che ci circonda – afferma Andrea Rinaldi, ideatore di Rareche – La salute mentale è un tema a cui la società, troppo spesso, non attribuisce la giusta importanza ed è per questo motivo che “Coltiviamo Salute” è uno dei progetti di cui l’associazione Rareche Cilento va più orgogliosa. Alla base del progetto, non vi è solo la concezione di agricoltura quale strumento terapeutico per il benessere mentale, ma anche la convinzione che essa possa costituire un’opportunità di reinserimento sociale e lavorativo. Inoltre, visti gli ottimi risultati riscontrati, – conclude- siamo già a lavoro per ampliare il progetto e ottenere risultati ancora più importanti.”