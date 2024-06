Torna l’appuntamento con Rareche, il mercato rurale. Appuntamento a Pioppi

Si rinnova l’appuntamento con Rareche Mercato Rurale Naturale. Dal prossimo 2 luglio, infatti, l’iniziativa dedicata a cibo, artigianato, sostenibilità e identità torna tutti i martedì sul lungomare Correale di Pioppi, nel comune di Pollica.

Già in passato produttori e gli artigiani sono stati in giro per il Cilento allo scopo di promuovere il mercato e i suoi principi ed ora Rareche ritorna nella località costiera cilentana, luogo simbolo della Dieta Mediterranea.

Torna Rareche: ogni martedì a Pioppi

L’appuntamento è in programma dalle 8.30 alle 13.00.

Rareche offre una panoramica importante sulle aziende che condividono principi etici di produzione e si dedicano all’agricoltura biologica, biodinamica ed organica rigenerativa.

Il nome dell’evento rappresenta il manifesto stesso del progetto che lo sostiene, perché alle “radici” di un ottimo prodotto c’è tanto, prima di tutto le persone che scelgono di prendersi cura del proprio territorio e fanno rete con quanti condividono gli stessi principi per offrire ai propri clienti prodotti di cui innamorarsi al primo assaggio.

Rareche Mercato Rurale Naturale attende nuovamente i visitatori per scoprire e gustare le eccellenze del territorio.