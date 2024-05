Bo.di.med. e l’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento al Salone della Dieta Mediterranea a Capaccio Paestum

Venerdì 24 Maggio, presso il Next di Capaccio Paestum, sì è tenuto un evento legato al progetto Bo.di.med, i borghi della Dieta Mediterranea. È stata una festa di sapori e tradizioni grazie alla presenza delle Cuoche e dei Cuochi dell’Alleanza Slow Food che, all’interno di D-MED -Salone della Dieta Mediterranea, hanno presentato le ricette dell’ispirazione, dodici creazioni culinarie a completamento del ricettario di Bo.di.med.

Il progetto

Il progetto, infatti, nato a seguito del riconoscimento che la Regione Campania ha conferito al territorio dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento e al Comune di Castellabate come Polo della Dieta Mediterranea, oltre alle passeggiate culturali nei borghi, prevedeva la realizzazione di un ricettario, costituito da dodici ricette della tradizione, a firma della comunità, e dodici ricette dell’ispirazione, eseguite dagli chef dell’Alleanza di Slow Food e dal Maestro gelatiere Del Verme di Torchiara.

In occasione del DMed – Salone della Dieta Mediterranea, sono state presentate alcuni piatti dell’ispirazione grazie ad un interessante cooking show, condotto da Angelica Amodei, in cui è stato possibile assaggiare in anteprima le prelibatezze degli Chef dell’ Alleanza.

I presenti

Presenti all’incontro: il dott. Francesco Alfieri, Presidente dell’ ‘Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, le rappresentanze istituzionali dei borghi aderenti e il dott. Luciano D’Aponte, responsabile Promozione Agroalimentare della Regione Campania e del progetto del Polo della Dieta Mediterranea, che ha espresso piena soddisfazione per i risultati di Bo.Di.Med. sul territorio in un’ottica di valorizzazione e promozione di uno stile di vita, simbolo del Cilento.

Il progetto è stato realizzato a cura di My Fair srl per conto dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento.