Vibonati: inaugurato il centro servizi socio culturale

Un nuovo e moderno centro socio culturale ha preso forma nel comune di Vibonati. Si tratta di uno spazio rifunzionalizzato, all’interno dei locali sottostanti la scuola dell’infanzia presente nel capoluogo, che mette a disposizione aule multimediali e laboratoriali e un Auditorium di 100 posti.

L’inaugurazione

L’inaugurazione dei nuovi spazi, preceduta dalla benedizione del parroco Don Vincenzo Contaldi, ha visto la presenza del Sindaco Manuel Borrelli e degli amministratori comunali, delle forze dell’ordine e del presidente della cooperativa “Autilia” Mara d’Angelo che si occuperà della gestione del nuovo centro.

Le dichiarazioni

“L’opera è stata realizzata con un finanziamento ottenuto dall’amministrazione Brusco con cui è stato possibile riqualificare questo spazio, presente nella scuola dell’infanzia, che viene messo a disposizione della comunità. – ha affermato il Sindaco Manuel Borrelli – Un centro socio culturale di cui Vibonati aveva bisogno e in questi anni abbiamo lavorato per portare a termine i lavori che oggi inauguriamo. Diamo alla comunità di Vibonati uno spazio vitale per il futuro”.

Un progetto partito negli anni precedenti e sul quale si è puntato fin da subito, come sottolineato dell’assessore all’istruzione Genny Gerbase. “Oggi è una giornata molto particolare e sentita – ha aggiunto l’assessore – È stato uno dei primi interventi che pensammo di realizzare, vista la presenza al piano superiore della scuola dell’infanzia. Ed oggi ci possiamo ritenere soddisfatti”.

Ad occuparsi della gestione del centro sarà la cooperativa “Autilia” rappresentata dal presidente Mara D’angelo. “Le attività che si svolgeranno all’interno del centro saranno rivolte a tutti, senza limiti d’età-ha poi aggiunto il presidente D’angelo- Sono previsti corsi di alfabetizzazione digitale, una mediateca, una lettura digitale. Una serie di servizi ai quali si aggiungeranno quelli propri della cooperativa. Il nostro obiettivo è quello di offrire un supporto alla comunità e all’intero territorio”.