Viabilità nel Golfo di Policastro, Iannone: “Dal 6 giugno sospensione lavori SS18 per andare incontro a esigenze del territorio”

“Disagi e code di traffico stanno per finire nel Golfo di Policastro. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti.

Dopo aver chiesto ieri delucidazioni sullo stato dei lavori lungo la S.S.18, in particolare nel tratto compreso tra Capitello e Policastro, l’Anas mi ha comunicato che dal prossimo 6 giugno, sino alle prime settimane di settembre, sarà disposta la sospensione del cantiere.

Una buona notizia per il territorio

E’ sicuramente una buona notizia per residenti e turisti che, quotidianamente, percorrono questo tratto di strada per recarsi nelle splendide località turistiche della zona sud della nostra provincia. Ringrazio i tecnici dell’Anas per aver risposto in meno di ventiquattrore alla mia richiesta informativa e soprattutto per essere venuti incontro alle esigenze del territorio”, conclude.