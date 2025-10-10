Viabilità nel Cilento costiero: comune annuncia l’avvio dei lavori su due importanti strade

Centola: al via importanti lavori di messa in sicurezza e ripristino stradale sulla ex SS 447 e SR 447. Interventi cruciali per residenti e turisti

A cura di Maria Emilia Cobucci
L’Amministrazione Comunale di Centola ha reso noto l’avvio e la prossima attivazione di interventi cruciali mirati alla messa in sicurezza, al consolidamento e al ripristino delle strade all’interno del territorio. Tali opere si sono rese necessarie a fronte di dissesti delle sponde e cedimenti della carreggiata che hanno interessato tratti nevralgici della viabilità.

L’azione amministrativa è mossa dalla volontà di “garantire la sicurezza della viabilità e la tutela del territorio,” un imperativo fondamentale sia per i residenti sia per i numerosi turisti che scelgono ogni anno le località di Centola e Palinuro.

L’Amministrazione sottolinea che “Garantire la sicurezza della viabilità e la tutela del territorio rappresenta per noi un impegno prioritario, per il benessere di chi vive e di chi sceglie Centola e Palinuro come meta di vacanza.”

Dettagli degli interventi sulla ex SS 447

Uno dei punti focali degli interventi riguarda la S.R. ex S.S. 447, in particolare al chilometro 45+060, in prossimità del centro di Centola. In questa sezione sono attualmente in corso lavori urgenti destinati alla messa in sicurezza del vallone e al consolidamento del terreno, con il conseguente ripristino dei cedimenti riscontrati sulla carreggiata.

L’investimento per questa specifica opera ammonta a circa 220.000 €. Il fine ultimo è “garantire maggiore sicurezza in un tratto di strada particolarmente delicato, soggetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.”

Ripristino imminente sulla S.R. 447

Un secondo, importante piano d’azione è previsto sulla S.R. 447, al chilometro 41+700, in prossimità dell’uscita del centro abitato di Centola. L’intervento pianificato in questo tratto prevede il ripristino della carreggiata nella zona dove è situata una lottizzazione abbandonata.

Il valore economico di questi lavori è di circa 150.000 €. L’Amministrazione ha comunicato che l’avvio degli interventi è atteso a breve, non appena sarà concluso un sopralluogo con l’impresa esecutrice al fine di definire con precisione la data di inizio delle opere.

SR447 tratto Palinuro-Centola, appalto da 200mila euro mai avviato: la Provincia rescinde il contratto

Collaborazione istituzionale tra Comune e Provincia

La realizzazione di questo piano di opere pubbliche è il risultato di una stretta e proficua collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Centola e l’Amministrazione Provinciale di Salerno competente per le arterie. L’Amministrazione Comunale ha espresso un “sincero ringraziamento per la disponibilità, il supporto e la collaborazione fattiva” dimostrati.

L’Amministrazione invita infine i cittadini e i visitatori a mantenere alta l’attenzione e “a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a eventuali disagi alla circolazione” che potrebbero verificarsi durante l’esecuzione dei cantieri.

