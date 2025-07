SR447 tratto Palinuro-Centola, appalto da 200mila euro mai avviato: la Provincia rescinde il contratto

Si aggiudica l’appalto per i lavori di consolidamento del costone roccioso lungo la strada regionale 447, nel tratto compreso tra Palinuro e Centola, ma la ditta non fa partire i lavori.

L’iter

La Provincia, intanto, rescinde il contratto stipulato nel marzo del 2023 e si riserva di quantificare i danni causati dalla società che avrebbe dovuto effettuare I lavori lungo la strada regionale. Secondo gli uffici di Palazzo, infatti la società esecutrice di lavori “Eredi pepe Salvatori” di Sarconi, in provincia di Potenza, non si sarebbe mai presentata alla convocazione per la consegna del cantiere. Una vicenda iniziata nel 2016, quando lungo il tratto di strada, compreso tra Località Casaburi e Isca Santo Stefano, si verificarono alcuni distaccamenti di terreno e massi da un vallone che sovrasta la strada regionale.

Da qui la necessità di elaborare un progetto per il consolidamento del costone e parallelamente di ottenere un finanziamento per effettuare I lavori. Un iter che nel marzo del 2023 sembrava concluso con la stipula del contratto tra la società e la Provincia, che nel tempo si è occupata del bando per l’affidamento degli interventi, per un valore di 200mila euro. Ma così non è stato.

“Una strada fantasma”

La società infatti non ha mai risposto alla convocazione per la consegna del cantiere. Motivo per il quale, l’ente Provinciale ha deciso di rescindere il contratto e di segnalare l’accaduto all’Anac. Intanto il rischio è di perdere i fondi ottenuti dalla regione Campania e di non vedere mai partire i lavori che tuttora sono fermi ai nastri di partenza.