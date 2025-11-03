Viabilità: in via di completamento i lavori sulla Sp243

L’Amministrazione Comunale di Sala Consilina ha reso noto che la Provincia di Salerno sta completando un importante intervento di sicurezza lungo la SP 243, nel tratto che collega via Bisanti a località Cardogna, a Padula.

I lavori

Per circa un chilometro sono stati installati guardrail e catarifrangenti, migliorando la sicurezza della circolazione, soprattutto nelle ore notturne.

È previsto inoltre un ulteriore intervento: un chilometro di nuovo asfalto sarà realizzato da località Sagnano fino all’incrocio con via Provinciale del Corticato, con il completamento del sistema di raccolta e canalizzazione delle acque bianche per prevenire allagamenti. I lavori partiranno dopo il completamento delle attività relative alla fibra ottica.

Il vicesindaco Bartolo Lettieri, con delega alla viabilità, ha dichiarato: “Ringrazio la Provincia di Salerno per aver accolto le mie richieste. Si tratta di un intervento importante per la sicurezza dei cittadini e per il miglioramento della rete viaria della nostra città.”