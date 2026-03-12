Piana del Sele

Verso le amministrative di Eboli: Alleanza Verdi e Sinistra avvia il percorso per una lista di centrosinistra

Sinistra Italiana ed Europa Verde sono impegnate a costruire alleanze di centrosinistra ampie, credibili e radicate

Nella giornata di ieri si è svolto, presso la sede di Sinistra Italiana, un incontro tra i dirigenti e i militanti di Alleanza Verdi e Sinistra, promosso da Sinistra Italiana e Europa Verde, con l’obiettivo di avviare anche nella città di Eboli un percorso politico comune che porti alla costruzione di una lista elettorale in occasione delle prossime elezioni amministrative.

Obiettivo comune verso le amministrative

Alleanza Verdi e Sinistra è oggi una componente significativa del campo progressista che governa la Regione Campania, con la presenza di due consiglieri regionali e di una assessora nella giunta regionale. Una presenza che testimonia la volontà di contribuire concretamente alla costruzione di politiche pubbliche attente alla giustizia sociale, alla tutela dell’ambiente, ai diritti del lavoro e alla qualità dei servizi.

Anche sui territori, Sinistra Italiana ed Europa Verde sono impegnate a costruire alleanze di centrosinistra ampie, credibili e radicate, capaci di rappresentare una reale alternativa alle destre e di offrire proposte di governo serie e concrete per le comunità locali.

Percorso politico programmatico

Ad Eboli, le due forze politiche condividono la necessità di aprire immediatamente un cantiere politico e programmatico, finalizzato alla costruzione di un centrosinistra il più largo possibile, aperto al contributo di tutte le forze progressiste, civiche, sociali e associative della città.

Un percorso che dovrà essere fondato su contenuti chiari, partecipazione e visione amministrativa, ma anche su una discontinuità netta rispetto a un modello di falso civismo che negli anni ha finito per aggregare tutto e il contrario di tutto, senza una reale coerenza politica e programmatica.

L’obiettivo è quello di costruire, attraverso il confronto e la partecipazione, una proposta di governo credibile per Eboli, capace di affrontare le questioni sociali, ambientali, economiche e urbanistiche della città e di restituire alla politica il compito di indicare una direzione chiara di sviluppo.

