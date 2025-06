Velina, casa occupata da oltre un anno: il caso a “Fuori dal Coro”

Nella puntata andata in onda ieri sera su Fuori dal Coro, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano su Rete 4, è stato raccontato il caso di una locazione regolare trasformata in un incubo per una proprietaria di Velina, frazione di Castelnuovo Cilento, nel salernitano.

Il caso

Protagonista della vicenda è Patrizia, proprietaria di un immobile affittato con contratto regolarmente registrato, che denuncia la permanenza illegittima dell’inquilina nonostante un provvedimento di sfratto emesso dal tribunale di Vallo della Lucania e convalidato nel 2025. Secondo quanto riportato, l’inquilina avrebbe pagato solo il primo mese di affitto, accumulando una morosità che dura da circa un anno e mezzo.

Il danno economico stimato supera i 10.000 euro, tra canoni non riscossi e bollette saldate dalla stessa locatrice.

Il racconto

“Ci sto rimettendo migliaia di euro, oltre ad averle pagato circa 600 euro di utenze. Abbiamo un mutuo da 800 euro al mese e mi ritrovo a togliere risorse alla mia famiglia per coprire le spese di chi non paga”, racconta Patrizia. “Il Tribunale di Vallo della Lucania ha ordinato lo sgombero entro il 15 gennaio 2025, ma la signora è ancora lì.”

Il contratto, stipulato in piena regolarità, non è stato sufficiente a tutelare i diritti della proprietaria, che si trova oggi in una condizione di forte incertezza e disagio.