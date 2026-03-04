Attualità

Velia, milioni per l’ascensore ma il museo resta un miraggio: il Codacons Cilento chiede chiarezza

“Circa Otto milioni per salire, zero per capire: il Codacons Cilento chiede trasparenza. Velia non è un cantiere, è un sito UNESCO"

Comunicato Stampa

“A Velia si potrà salire più facilmente… ma capire la storia continuerà a essere difficile.” Con questa ironia amara il Codacons Cilento, rappresentato dall’avv. Bartolomeo Lanzara, interviene sul progetto di realizzazione di un ascensore esterno all’interno dell’area archeologica di Velia, uno dei siti più importanti d’Italia e patrimonio UNESCO.

Circa Otto milioni per salire, zero per capire

Secondo le informazioni circolate, l’intervento comporterebbe una spesa pubblica di 7.660.000,00 euro finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, destinati in larga parte alla ristrutturazione della ex galleria ferroviaria presente nel sito e alla costruzione dell’impianto di risalita. “Milioni per un ascensore, nessun museo nazionale: una scelta incomprensibile”.

Il Codacons chiede chiarezza

“Ben venga l’ascensore – afferma l’avv. Bartolomeo Lanzara – ma prima ancora di salire, sarebbe opportuno capire. E per capire serve un museo nazionale, più volte annunciato negli ultimi vent’anni e mai realizzato. È legittimo chiedersi perché si trovino fondi per un ascensore ma non per un museo che darebbe finalmente dignità, tutela e valorizzazione a un sito archeologico di valore universale.”

Leggi anche:

“Ponte Tanagro, 4 anni di attesa e troppe incertezze”: il Codacons Cilento chiede trasparenza e responsabilità

Il Codacons Cilento sottolinea come Velia, culla della filosofia eleatica e luogo simbolo del pensiero occidentale, non disponga ancora di un museo adeguato a ospitare e raccontare i reperti rinvenuti negli scavi. Preoccupazioni per l’impatto ambientale e paesaggistico. L’associazione esprime forte preoccupazione per l’impatto che un ascensore esterno potrebbe avere su un contesto archeologico e paesaggistico unico, sottoposto a vincoli stringenti e parte integrante del patrimonio UNESCO.

Velia non è un cantiere, è un sito UNESCO

“Velia non è un cantiere qualunque – continua Lanzara – ma un luogo sacro della nostra storia. Prima di installare strutture invasive, occorre spiegare ai cittadini quale sarà l’impatto visivo, strutturale e ambientale dell’opera, e quali valutazioni siano state fatte in relazione ai vincoli UNESCO.” Domande, al momento, senza risposta: costi, utilità e manutenzione.

Le richieste

Il Codacons Cilento annuncia l’invio di una istanza diffida con contestuale richiesta formale di chiarimenti alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno, chiedendo trasparenza su:

  • la funzione esatta dell’ascensore e la sua reale utilità pubblica;
  • l’impatto ambientale e paesaggistico dell’opera;
  • le valutazioni tecniche e archeologiche effettuate;
  • la provenienza dei fondi e la ripartizione dei costi;
  • le garanzie di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto.

“Spendere milioni per costruire un ascensore è un conto – osserva Lanzara – ma chi pagherà la manutenzione? E cosa accadrà se, come spesso accade, l’impianto dovesse guastarsi o restare fermo per mesi? Rischiamo l’ennesima opera costosa e poi abbandonata ? ”

“Prima il museo, poi gli ascensori”. Il Codacons Cilento ribadisce che accessibilità e tutela devono procedere insieme, ma senza sacrificare la priorità culturale e senza disperdere risorse pubbliche in opere la cui utilità a lungo termine non è stata chiarita.

“È una domanda semplice – conclude Lanzara –: perché un museo non si riesce a fare, mentre per un ascensore si trovano milioni? I cittadini meritano risposte.” L’associazione resta in attesa di un riscontro ufficiale dalla Soprintendenza e si riserva ogni ulteriore iniziativa a tutela del patrimonio culturale e dei cittadini.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 4 marzo 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

Telefono cellulare

Meta in tilt: Facebook e Instagram irraggiungibili per migliaia di utenti

Disservizi per Meta: Facebook e Instagram risultano inaccessibili da desktop in Italia e in Europa. Ecco cosa sta succedendo e gli ultimi aggiornamenti sul down.

Donato Scaglione

Agricoltura e Ambiente: a Capaccio Paestum nasce l’Osservatorio per il rilancio della Piana del Sele

AIC Salerno lancia l’Osservatorio Inter-Istituzionale a Capaccio Paestum: un tavolo permanente per sostenere le imprese agricole e tutelare l'ambiente

Guardia di Finanza Acerra

Maxi confisca da 200 milioni: nel mirino imprenditori di Acerra del settore rifiuti. Sequestri anche ad Agropoli

La Guardia di Finanza di Napoli esegue la confisca definitiva da oltre 204 milioni di euro. Il provvedimento riguarda aziende, immobili, terreni, conti correnti, veicoli ed elicotteri riconducibili al traffico illecito di rifiuti nella Terra dei Fuochi

Porto di Agropoli

Porto di Agropoli, approvato il nuovo Piano di Ormeggio: gestione diretta e nuove regole per i posti barca

L'Amministrazione Comunale ha approvato il nuovo Piano di Ormeggio: gestione diretta dei servizi, più efficienza e regole ferree per la sicurezza Ecco come cambiano le assegnazioni dei posti barca e quali sono le aree riservate per le attività istituzionali. Tutti i dettagli nell'articolo.

Almanacco del 4 marzo: tra stelle della musica e grandi svolte storiche

Scopri i fatti più importanti del 4 marzo: dalla nascita di Lucio Dalla alla firma dello Statuto Albertino, un viaggio tra storia, musica e scienza

Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 4 marzo: amici dei Gemelli, le stelle favoriscono i contatti con nuove conoscenza. Sagittario, spirito d’avventura e voglia di cambiamento

Ecco cosa ci riservano le stelle per la giornata di domani

Palazzo di città: focus su Eboli

Nuovo appuntamento con Palazzo di città, il programma di approfondimento politico condotto dal direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco

Festa della donna

Battipaglia, torna l’iniziativa “8 donne per l’8 Marzo”: il consigliere Napoli celebra le donne che si sono distinte nella comunità

La giornata si terrà sabato 7 marzo, ecco il programma

Disastro Balvano

3 Marzo 1944: Il dramma di Balvano, la più grande tragedia ferroviaria d’Europa

Oggi l'Italia ricorda l'anniversario della strage di Balvano, il più grave disastro ferroviario d’Europa. Tra le centinaia di vittime anche due giovanissimi figli del Cilento

Gelbison: stangata per Kosovan e Mister Agovino, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la gara contro la Vigor Lamezia

Pesanti sanzioni per il calciatore e il tecnico della Gelbison dopo il match con la Vigor Lamezia

Rifiuti in spiaggia

Capaccio Paestum, sedici associazioni in campo per salvare le spiagge: al via “Riprendiamoci i nostri rifiuti”

Grande iniziativa ambientale a Capaccio Paestum il 15 marzo 2026: 16 associazioni e cittadini uniti per pulire il litorale dai rifiuti portati dalle mareggiate