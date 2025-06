Velia, al via la riqualificazione della storica Galleria Ferroviaria: pubblicato il bando di gara

I Parchi Archeologici di Paestum e Velia hanno annunciato ufficialmente l’apertura della gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’ex Galleria Ferroviaria di Velia.

I lavori

L’intervento interesserà uno degli spazi più significativi del sito: la storica struttura, oggi principale deposito archeologico, sarà oggetto di un importante progetto di trasformazione e valorizzazione. L’obiettivo è restituire nuova funzionalità a questo luogo strategico, riconfigurandolo come punto di accesso moderno e integrato tra l’ingresso del Parco e l’Acropoli della città antica.

In programma sopralluogo il 17 giugno

Il progetto, promosso dal Ministero della Cultura e diretto dall’attuale direttrice del Parco, Tiziana D’Angelo, rientra in una più ampia strategia di potenziamento dell’accessibilità e della valorizzazione del patrimonio archeologico di Velia. Il sopralluogo tecnico obbligatorio per le imprese interessate è stato fissato per il 17 giugno, data cruciale per tutti gli operatori intenzionati a partecipare alla procedura di gara.