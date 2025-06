Vele Legambiente: il Cilento traina la Campania. Il commento degli amministratori

Anche il Cilento presente e protagonista tra le località del nostro Paese presenti nella Guida “Il mare più bello 2025” di Legambiente e Touring Club Italiano. Un vessillo importante e significativo che premia l’impegno per la sostenibilità ambientale, il turismo e la tutela della biodiversità.

La cerimonia

Per il Cilento, a spiccare nella parte alta della classifica con il raggiungimento delle 5 vele ci sono Pollica (al secondo posto a livello nazionale), San Giovanni a Piro e Castellabate. Alla cerimonia svoltasi questa mattina presso la Casa dell’Architettura di Roma erano presenti anche i tre Sindaci delle rispettive località: “Sono 25 anni che ci classifichiamo in questa speciale classifica. Questo riconoscimento è una motivazione in più per rinnovare il nostro costante impegno per l’ambiente e la salvaguardia del territorio”, afferma Stefano Pisani, Sindaco di Pollica.

Le dichiarazioni

“Nel 2015 avevamo appena tre vele Legambiente, ora veniamo premiati tra le migliori località ed è sicuramente un grande orgoglio”, aggiunge Ferdinando Palazzo, Sindaco di San Giovanni a Piro.

“Per il secondo anno consecutivo Castellabate, come singolo Comune e non come comprensorio, può gioire per l’ottenimento del vessillo delle 5 vele. Un attestato di riconoscimento per l’incessante lavoro svolto in sinergia con la comunità”, conclude Marco Rizzo, Sindaco di Castellabate