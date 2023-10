Vallo di Diano: “Verso la costituzione della Destination Management Organization”

Il progetto per la costituzione della DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION CON COMPITI DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA TURISTICO (all’interno dell’intervento VDD 2.1 – POR FESR 2014/2020 ASSE VIO. S. 6.8., AZIONE 6.8.3), giunge ad una tappa fondamentale. Il prossimo 28 Ottobre alle ore 9.30 presso il Museo Speleo-Archeologico di Pertosa-Auletta, nel centro storico di Pertosa la costituzione della DMO Visit Vallo di Diano sarà al centro di una tavola rotonda incardinata sulle prospettive e sulla gestione del turismo nelle aree interne.

L’incontro

L’appuntamento è l’ultimo di un ciclo di eventi che, nei mesi scorsi, hanno visto gli attori locali contribuire a mappare l’offerta già in essere, progettare gli strumenti di promozione, definire in maniera condivisa un Piano di Sviluppo Turistico che guarda alla DMO come pilastro centrale delle strategie per il turismo nell’area del Vallo di Diano.

All’evento del 28 parteciperanno personalità di spicco del settore che condivideranno visioni, best practices e modelli applicabili ai segmenti di turismo più congeniali alla nascente destinazione. Sono stati invitati l’ENIT, la Regione Campania, DMO mature in ambito nazionale, Tour Operator attivi sugli asset prioritari del Vallo di Diano, esperti di destination management e marketing strategico in ambito turistico.

La premiazione

L’appuntamento sarà inoltre l’occasione per premiare gli scatti vincitori del concorso “Point of view. Vallo di Diano UNESCO perspective”, contest fotografico incentrato sui valori ambientali e culturali del territorio nella sua dimensione di Parco nazionale, riserva MaB UNESCO, luogo in cui risiedono habitat e specie tutelati dalla Rete Natura 2000.

A margine della tavola rotonda, una sessione pomeridiana sarà dedicata al workshop B2B di incontro tra domanda e offerta, riservata agli operatori registrati, selezionati tra agenti di viaggio, associazioni specializzate e fornitori di servizi interessati a sviluppare al meglio nuovi potenziali rapporti commerciali.