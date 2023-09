“Point of Wiew”, la Comunità Montana Vallo di Diano indice un concorso fotografico, ecco come partecipare

La Comunità Montana Vallo di Diano indice il concorso fotografico “Point of View: Vallo di Diano Unesco Perspective” L’Ente Comunità Montana Vallo di Diano ha avviato il primo concorso fotografico “Point of View: Vallo di Diano Unesco Perspective”. Il concorso fotografico è promosso dall’ente montano valdianese con la finalità di suscitare attenzione nelle comunità locali e nei visitatori verso il complesso dei valori ambientali, storici e culturali del territorio e promuovere il Vallo di Diano in Italia e in Europa come destinazione turistica di grande valore educativo. L’obiettivo del concorso è duplice: stimolare le persone a osservare e riscoprire attraverso le immagini i valori distintivi del territorio e raccogliere spunti comunicativi (liberi e coerenti) per raccontare gli stessi valori ad altre persone di regioni e Paesi diversi, invogliando a visitare la Destinazione. I temi a cui fa riferimento il concorso fotografico sono: “Riserva della Biosfera Mab”.

Le modalità per partecipare al concorso

Possono essere candidate immagini relative al patrimonio naturalistico e paesaggistico, in particolare flora, fauna, siti Natura 2000; “Rete Mondiale dei Geoparchi”: possono essere candidate immagini relative alle grotte, le sorgenti d’acqua, i fiumi, gli inghiottitoi, le cavità nascoste, gli eremi, i sentieri, che legano e rendono fruibili questi elementi. I due scatti migliori, uno per tematismo, ritenuti tali da una Commissione di esperti, riceveranno in premio una Go-pro nel contesto di un evento pubblico di rilevanza nazionale e troveranno spazio nelle iniziative social della Comunità Montana. Tutte le foto partecipanti rispondenti alle caratteristiche richieste nel Regolamento di concorso saranno però visibili e valorizzate tramite i canali web e social della Destinazione.

Il concorso ha preso il via il 7 settembre 2023 e terminerà il 9 ottobre 2023. L’attività è parte del progetto di Destination Management organization con compiti di coordinamento del sistema turistico (all’interno dell’intervento VDD 2.1 – POR FESR 2014/2020 ASSE VIO. S. 6.8., AZIONE 6.8.3).

Le info utili

Per partecipare al concorso, è necessario registrarsi tramite il modulo on line disponibile sul sito http://www.montvaldiano.it/notizia-4626.html Per ulteriori informazioni si rimanda ai canali ufficiali della Comunità Montana Vallo di Diano. Per info turismodmo@montvaldiano.it