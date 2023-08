Al via “ViviMurales”: il contest fotografico sui Murales di Piano Vetrale

Al via il contest fotografico “ViviMurales” ideato dalla Pro loco Paolo De Matteis, di Piano Vetrale di Orria, al fine ultimo di promuovere il Paese dei Murales, diffondendo la passione per i colori. “Amanti della fotografia e dei murales – scrivono gli organizzatori – Abbiamo il contest adatto a voi! Per tutta l’estate la Pro loco Paolo De Matteis lancia VIVIMURALES: il contest fotografico in cui le vostre emozioni sono protagoniste”.

Come partecipare

Per partecipare al contest basta scattare una foto in cui una persona interagisce in modo buffo, divertente, partecipato, emozionato, spontaneo con un murales a sua scelta, condividere, poi, sul profilo Instagram personale taggando la pagina prolocopaolodematteis e aggiungendo #VIVIMURALES. Sono ammessi un massimo di 2 scatti a partecipante e sono esclusi i selfie.

Pubblicando la foto si autorizza la diffusione dell’immagine. Gli scatti vincitori saranno decretati, alla fine dell’estate, dal numero di like.

L’associazione che organizza il contest

L’iniziativa è organizza dalla Pro loco Paolo De Matteis, con a capo il nuovo presidente Luigi Inverso.

«A Piano Vetrale la passione per l’Arte e la Cultura è più viva che mai. Quel testimone costituito da tradizione e promozione territoriale continua a passare di mano in mano e perciò, si arricchisce e fortifica continuamente. Il nuovo consiglio di amministrazione, eletto per acclamazione durante l’assemblea dei soci domenica 18 giugno 2023 che ha fortemente voluto, nella stessa riunione, nominare Presidente Emerito il Preside Pietro Carmine Nese, per costruire un futuro che abbia solide radici nel passato – scrive la Pro loco – In nuovo consiglio di amministrazione, il giorno 20 giugno 2023 ha conferito all’unanimità l’incarico di Presidente a Luigi Inverso, ex Comandante del Corpo Forestale in pensione, che ha accettato con entusiasmo ed impegno l’onere e l’onore di essere un valido compagno di viaggio, all’insegna dell’aggregazione e della collaborazione e curerà ad interim il settore ambientale. Il Vicepresidente con delega alla cooperazione e affari generali, è Carmelo Infante, collaboratore del GAL Cilento Regeneratio ed ex consigliere del Comune di Orria; le competenze tecniche e l’inesauribile fantasia garantiranno tante idee e tanti modi per realizzarle. Finalmente, è presente tra i consiglieri anche una concittadina orriese Ornella Mastrogiovanni, a significare la volontà di promuovere e sviluppare le potenzialità di tutto il territorio comunale. Inoltre, il gruppo è costituito dal tesoriere Donato Infante, il giovanissimo Elia Nese, Giancarmine D’Ambrosio, Dalmiro Sica, Biagio Astore e le altre donne del consiglio Giovanna Errico e Mariantonietta Sica che lavoreranno nei settori: sportivo, enogastronomico, culturale, sociale, ricettivo e promozionale.

Gli obiettivi sono tanti e tutti concatenati tra loro: rendere immersiva la fruizione dei meravigliosi murales per i nostri ospiti; offrire spaccati di autentica vita Cilentana- e specificamente Piano Vetralese e Orriese, proprio in quanto luogo natale dell’artista Paolo De Matteis, grazie al coinvolgimento delle varie associazioni presenti su tutto il territorio che si occupano della valorizzazione di settori fondamentali per la crescita, come quello culinario e dell’artigianato; garantire laboratori e workshop interattivi che arricchiscano il visitatore con emozioni nuove e autentiche.

Si ringrazia infine il precedente consiglio di amministrazione della Proloco Paolo De Matteis e si ricorda con affetto il compianto Sindaco Mauro Inverso, tra i soci fondatori di questa Proloco, grazie alla quale possiamo e dobbiamo portare avanti le idee e i sogni dell’amico Mauro, richiamato come modello ed esempio dallo stesso presidente Inverso durante la prima assemblea del Consiglio».