«I colori delle emozioni». A Orria la presentazione di una raccolta di fiabe, favole e novelle ambientate nel Cilento

Mercoledì 31 Maggio, alle 10:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Orria, si terrà la presentazione della pubblicazione: “I Colori delle Emozioni” (Fiabe, favole e Novelle ambientate nel Cilento). L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Orria e l’Istituto Comprensivo Statale di Gioi Cilento, il cui Dirigente, Bruno Bonfrisco, ha dimostrato, ancora una volta, la sua attenzione e lungimiranza.

Il progetto

Un progetto culturale e didattico promosso da due delle Istituzioni e formazioni sociali più importanti nell’articolazione costituzionale in ordine alla sviluppo della persona umana.

“I colori delle emozioni”: Una raccolta di fiabe, favole e novelle, inedite ed ambientate nel Cilento, alcune delle quali tratte dalla tradizione popolare scritte da Massimo Sica ed illustrate direttamente dai bambini della Scuola Primaria di Orria e della 3°A della Scuola Primaria “Aldo Moro” di Vallo della Lucania.

La pubblicazione si è avvalsa della collaborazione del fumettista Felice Montoro, della dott.ssa Rosamaria Nicoletti e delle insegnanti Anna Rita Caputo e Carla Gabriele.

L’iniziativa

Perché promuovere una pubblicazione che racchiuda fiabe, favole e novelle?

L’autore dei testi, Massimo Sica, lo chiarisce nell’introduzione: “E’ notorio che il ruolo rivestito dalla fiaba va ben oltre il semplice intrattenimento; esse costituiscono infatti uno strumento educativo molto efficace. La fiaba aiuta il bambino a scoprire il proprio mondo interiore ed emotivo. Il bambino tende a riconoscersi ed identificarsi nei protagonisti dei racconti, entrando in contatto con le diverse emozioni sperimentate, imparando a riconoscerle, a nominarle e quindi esprimerle.

Inoltre, attraverso le fiabe, è possibile apprendere nuovi schemi di comportamento più efficaci per rispondere alle varie situazioni cui rapportarsi. La fiaba parla al bambino utilizzando un linguaggio a lui molto familiare: il pensiero magico, tipico della sua organizzazione mentale e dei suoi scambi con la realtà. Da ciascuna fiaba ogni bambino, può quindi trarre un insegnamento adeguato alla situazione di crescita e di cambiamento, che vive ed affronta in quella specifica fase”.

Il commento

Il Sindaco del Comune di Orria, Agostino Astore, nella premessa, ribadisce, ulteriormente, l’idea fondante dell’iniziativa: “La raccolta di fiabe, favole e novelle che vi accingete a leggere, rappresenta un lavoro meravigliosamente “comunitario” tra adulti e bambini. Una sperimentazione all’interno della quale i bambini, attraverso la propria creatività, hanno illustrato storie fantastiche con disegni capaci di comunicare le loro emozioni rispetto alle vicende narrate.

In questa premessa è da rinvenire il titolo della raccolta: “I colori delle emozioni”. La parola emozione deriva dal verbo latino “emovere“, che significa rimuovere, trasportare fuori, scuotere. L’emozione è dunque qualcosa che ci fa scuotere dal nostro stato abituale, che ci fa muovere.

In un Tempo dominato da una forte “alienazione tecnologia” (gli esseri umani scivolano nell’isolamento, nel malessere e nella degradazione della coscienza) il ricorso alle emozioni assume un’importanza vitale.”

Il vicesindaco Gesù Sica e l’assessore alla cultura, Antonella Errico, esplicitano l’intento dell’Amministrazione in ordine alla promozione culturale da parte dell’Ente:

“La pubblicazione: “I colori delle emozioni” è il primo anello della Collana Letteraria “Horreum”. Tra le funzioni precipue di un’Amministrazione Comunale rientrano, secondo il dettato costituzionale, la promozione e la partecipazione culturale.

La promozione culturale moderna si basa su un concetto ampio di cultura. La definizione non si limita soltanto all’arte e alla salvaguardia del patrimonio culturale. La «cultura» è vista più che altro come un elemento essenziale della vita sociale e politica, così come uno strumento efficace per promuovere l’integrazione e la coesione sociale. Una valorizzazione culturale che l’Amministrazione Comunale di Orria intende perseguire con atti concreti negli anni a venire”.

L’appuntamento è per mercoledì 31 maggio, alle ore 10:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Orria.