“Scatta Riza”, al via il Contest fotografico sul Cilento

Al via il contest fotografico “Scatta Riza – il Cilento nei tuoi occhi” ideato dall’Associazione di promozione sociale Riza di Stio Cilento, al fine ultimo di promuovere il territorio cilentano nelle sue diverse sfaccettature.

“Partendo dal presupposto che la fotografia è un’arte emozionale siamo curiosi di stimolare il vostro genio creativo, unendo il valore affettivo di questa terra al desiderio di vederla fiorire e prosperare ogni giorno di più. – scrive l’Associazione – Invitiamo dunque ognuno di voi a prendere parte a questa esperienza affinché, con il contributo di tutti, il nostro prezioso territorio possa scoprirsi giorno dopo giorno”.

Il regolamento

La prima edizione del contest fotografico “Scatta RIZA” avrà inizio oggi (1 luglio) e terminerà il

09/08/2023. Il contest avrà come tema il territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Le immagini ritenute valide, saranno infatti quelle che riproducono luoghi compresi nell’area del PNCVDA ed è stato scelto questo tema per lasciare ai partecipanti ampi margini che consentono loro di dare sfogo alla

loro creatività o semplicemente di condividere il loro posto preferito.

Per i primi tre classificati sono previsti tre premi: 1° posto (Premio della Giuria ) buono dal valore di 200 € offerto dal Comune di Stio, 2° posto (Premio in loco) buono dal valore di 100 €, 3° posto (Premio social) buono dal valore di 50 €.

Come partecipare

La partecipazione è totalmente gratuita e aperta a tutti i residenti in Italia e all’estero senza

limiti di età. Ogni partecipante potrà inviare una sola foto prodotta tramite qualsiasi dispositivo fotografico.

La persona interessata a partecipare al contest è tenuta a comunicare la volontà all’Associazione a mezzo email o attraverso i canali social dell’Associazione; le foto dovranno essere inviate a mezzo email entro il 14/07/2023 alle ore 12.00. Le fotografie ammesse al concorso saranno poi pubblicate sui canali social dell’associazione il 15/07/2023 alle ore 14.00 per poi iniziare la successiva votazione social fino al 28/07/2023 alle ore 14:00. L’esposizione delle foto e la votazione finale in loco con proclamazione del vincitore è prevista per il 09/08/2023 alle ore 23:00, in occasione dell’evento “Desideria – Notte sotto le stelle”, presso Oliceto della frazione Gorga di Stio.

Per partecipare al contest è necessario: inviare la candidatura all’indirizzo email aps.riza@gmail.com, allegando la foto con la quale si intende partecipare, il titolo della foto e indicando il

luogo dello scatto; seguire la pagina Instagram (instagram.com/riza.aps) e Facebook

(facebook.com/aps.riza) dell’Associazione; Attendere la comunicazione dello staff che certifica l’ammissione alla fase successiva.