Vallo di Diano, cani maltrattati: quattro denunciati

Un’importante operazione di contrasto al maltrattamento animale è stata portata a termine nel Vallo di Diano dal Nucleo di Polizia Giudiziaria della Sezione Provinciale delle Guardie Zoofile Ambientali A.i.S.A.

Quattro persone sono state denunciate per maltrattamento di animali e per reati contro la pubblica amministrazione, tra cui resistenza a pubblico ufficiale.

I controlli

I controlli si sono concentrati in particolare nei comuni di Polla e Sala Consilina, dove a seguito di segnalazioni circostanziate sono state ispezionate diverse proprietà private. Le verifiche hanno restituito un quadro allarmante: numerosi cani vivevano in condizioni di grave incuria. Gli animali erano legati, privi di microchip, costretti in ambienti insalubri, tra feci e acqua stagnante, spesso senza riparo adeguato dalle alte temperature. Alcuni erano rinchiusi in cucce fatiscenti, in spazi estremamente degradati.

Le Guardie Zoofile

Visti i riscontri, le Guardie Zoofile hanno inoltrato una segnalazione urgente alla Procura della Repubblica, ipotizzando i reati di maltrattamento e cattiva detenzione di animali. Durante le operazioni, quattro soggetti – identificati con le iniziali A.M. e A.R. – hanno ostacolato l’intervento, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e opponendo resistenza. Sono stati quindi denunciati anche per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’A.i.S.A. ha fatto sapere che le attività di controllo proseguiranno in tutta la provincia di Salerno, con l’obiettivo di tutelare gli animali e garantire il rispetto delle leggi vigenti.

“Non tollereremo alcuna forma di violenza o negligenza verso gli animali – sottolineano dal comando provinciale – Continueremo a vigilare affinché ogni essere vivente sia trattato con dignità”.