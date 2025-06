Castellabate, controlli demaniali sul territorio: sequestro sul lungomare

Controlli capillari sul territorio del comune di Castellabate da parte degli agenti della Polizia Municipale e dell’Ufficio Locale Marittimo di Santa Maria di Castellabate. In questi giorni l’attività si è incentrata nel verificare la regolarità, sul suolo demaniale, da parte delle attività commerciali. Dall’attenta operazione d’indagine, accompagnata dalla presenza di tecnici comunali, è stata evidenziata la presenza di una pedana in ferro e in legno realizzata da un locale, sprovvista di titoli edili, sulla quale insistevano numerosi tavolini, sedie ed ombrelloni. La medesima attività, posta sul lungomare Perrotti, nella frazione Santa Maria, aveva posizionato al di fuori della concessione demaniale in suo possesso anche delle fioriere che coprivano il perimetro della pedana.

Sanzioni

L’area interessata è stata dunque sottoposta a sequestro preventivo per occupazione abusiva di suolo demaniale, con il conseguente deferimento presso la Procura di Vallo della Lucania. Tale operazione, condotta dalla Polizia Locale, guidata dal Comandante Malandrino, e della Guardia Costiera locale, agli ordini del luogotenente Antonino Crea, è il segnale di una forte sinergia tra le forze dell’ordine del territorio. Interventi mirati che s’intensificheranno anche nei prossimi giorni e proseguiranno per tutta la stagione estiva.