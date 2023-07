Vallo della Lucania, visite gratuite per la “Giornata della Salute”

In occasione dei Solenni Festeggiamenti in onore di San Pantaleone, medico e martire, patrono di Vallo della Lucania e dell’intera Diocesi, il Comitato Festa, con la preziosa collaborazione dell’Associazione “Avrò cura di te”, ha deciso di puntare anche quest’anno sulla prevenzione. Specialisti di diverse aree mediche saranno a disposizione di chi lo desidera per visite gratuite sabato 15 luglio a partire dalle ore 15:00. Le prenotazioni dal 10 luglio, chiamando al numero 339 3295417 (dott.ssa T. Bardaro).

L’iniziativa

Anche quest’anno, ritorna l’atteso appuntamento con “Avró cura di te”, arrivato alla VI edizione. Ogni anno riscuote grande successo grazie alla professionalità e alla dedizione che gli specialisti mettono a disposizione dei pazienti. “Nel tempo, sempre più specialità hanno trovato posto nell’organizzazione dell’iniziativa e questo non può che farci piacere: è lo spirito di servizio che animó Pantaleone e che ne fece il medico anàrgiro che oggi conosciamo”, commenta il Comitato Festa.

Le iniziative, però, non finiscono qui. Domenica 16 luglio, infatti, ci sarà una giornata di raccolta sangue straordinaria presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Un occasione da non perdere per chi può donare perché, come spesso si legge,“Donare il sangue è donare la Vita”.

Ecco i medici specialisti che saranno presenti alla Giornata della Salute

Sabato 15 luglio 2023, dalle ore 15:00 medici specialistici nelle varie branche della medicina si renderanno disponibili per visite gratuite presso le seguenti strutture di Vallo della Lucania: Laboratorio Analisi D’ARENA. via G. Garibaldi. 25, Studio Odontoiatrico SENESE. via M. De Laurentis, 3, Studio Medico PASSARO. Via B.Oricchio,4. Ecco i medici che saranno presenti:

ORTOPEDIA Dott. Antonio SANSONE;

FISIATRIA Dott. Vincenzo PASSARO;

ECOGRAFIA Dott. Luciano TRIVELLI;

NEFROLOGIA Dott.sa Anna GIANMARINO

PNEUMOLOGIA Dott. Giuseppe BASILE

CHRURGIA GENERALE Dott. Bartolo FUSCO;

IMMUNO REUMATOLOGIA Dott.ssa Roberta PARENTE;

ODONTOIATRIA Dott. Nello SENESE;

EMATOLOGIA Dott. Giovanni D’ARENA;

CARDIOLOGIA Dott. Michele SANTORO;

ALLERGOLOGIA Dott. Agostino RUBANO;

NUTRIZIONISTA Dott. Gennaro ORICCHIO;

OTORINOLARINGOIATRIA Dott. Giovanni RODIO;

LOGOPEDIA Dott.ssa Stefania ALETTA.

Domenica 16 luglio dalle ore 09:00 alle 13:00, ci sarà una raccolta straordinaria di sangue presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale San Luca di vallo della Lucania.