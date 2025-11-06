Vallo della Lucania: tutto pronto per l’inizio della nuova stagione teatrale de “La Provvidenza”

Tutto pronto a Vallo della Lucania per l’inizio della nuova ed entusiasmante stagione teatrale del Cine-Teatro “La Provvidenza”.

La stagione teatrale

La stagione partirà il 12 novembre con lo spettacolo di Massimiliamo Gallo “Anni 90…noi che volevamo la favola” e si protrarrà fino al 19 marzo quando salirà sul palco Monica Sarnelli in “Sirene, sciantose, malafemmene, ed altre storie di donne veraci”.

Si rinnova un appuntamento quasi trentennale

“È imminente l’avvio della nuova Stagione Teatrale presso il teatro “La Provvidenza” di Vallo della Lucania, si rinnova questo appuntamento quasi trentennale, ormai divenuto appuntamento fisso per il nostro territorio. – ha detto il Direttore Artistico Don Mario Bamonte – Il cartellone, anche quest’anno curato dal Teatro Pubblico Campano diretto da Alfredo Balsamo, ha già trovato consenso di molti nostri storici abbonati che anche quest’anno hanno rinnovato il loro abbonamento, ed inoltre ha suscitato interesse in nuovi nostri abbonati.

Inoltre, ricordo che a seguito del ritardo nell’erogazione del bonus docenti da parte del Ministero dell’Istruzione, sarà comunque possibile rinnovare l’abbonamento alla nuova stagione teatrale in attesa dell’effettivo rilascio del bonus, che avverrà presumibilmente nel mese di Gennaio 2026″.