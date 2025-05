Vallo della Lucania, turismo: ecco l’incontro dell’assessore Casucci con gli operatori turistici

Si è tenuto questa mattina, lunedì 27 maggio, presso il Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità di Vallo della Lucania, l’incontro pubblico promosso dall’Assessorato regionale al Turismo della Campania per illustrare le Linee Guida delle Destination Management Organization (DMO), approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 769 del 27 dicembre 2024.

La Legge Regionale

L’iniziativa rientra nell’ambito della programmazione turistica regionale in attuazione della Legge Regionale n. 18/2014, che definisce i principi di base dell’organizzazione del sistema turistico campano in una logica territoriale, fondata sul concetto di “destinazione turistica”. All’appuntamento hanno preso parte rappresentanti istituzionali e operatori del settore, tra cui il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, numerosi sindaci del territorio, associazioni di categoria e imprese turistiche locali.

L’incontro

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto utile per condividere indicazioni operative e avviare un percorso partecipato verso il riconoscimento delle DMO regionali. L’Assessorato ha annunciato l’attivazione di una fase di approfondimento dedicata alla governance turistica locale, con l’obiettivo di definire una mappatura differenziata e coordinata delle destinazioni turistiche della Campania. In questo contesto, è stata richiesta la collaborazione degli attori territoriali per segnalare le associazioni rilevanti interessate a contribuire alla costruzione del nuovo modello di gestione turistica.