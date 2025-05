Turismo, Aeroporto e Metrò del Mare, il consigliere regionale Cascone: “Attivare più collegamenti per tutto il Cilento”

Viabilità, turismo ma anche aeroporto e Metrò del Mare. Sono diverse le tematiche affrontate con il Consigliere regionale Luca Cascone in vista della stagione estiva che è ormai alle porte.

Le dichiarazioni

“Dopo aver finanziato nella scorsa programmazione, con un importo di circa un 1 miliardo di euro, 375 progetti di viabilità in diversi comuni, la Regione Campania e il Presidente Vincenzo De Luca hanno già identificato 850milioni che finanziano i nuovi progetti di viabilità e cercheremo di finanziare tutte le domande arrivate – ha affermato il consigliere regionale Luca Cascone – Tutto questo significa migliorare i collegamenti soprattutto tra le frazioni delle aree interne e i centri di maggiore interesse.

Stesso discorso vale per la portualità e questo significa che siamo molto attenti alle proposte che arrivano dai Comuni, come accaduto nel comune di Camerota, che vivono di turismo e di economia del mare”.

Focus su Aeroporto e Metrò del Mare

A proposito di aeroporto e di collegamenti, il consigliere Cascone ha ribadito che “sarebbe necessario dedicare, insieme alle società di servizio, dei collegamenti mirati, per tutto il Cilento”, in occasione dei voli principali. Stesso discorso per il mare. A breve partirà la gara del Metrò per quattro anni, quindi abbiamo un servizio che servirà I principali porti del Cilento e che si collegherà con Salerno e Napoli”.