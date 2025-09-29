Vallo della Lucania, successo il premio “Prof. Aniello Ferrara”: evento dedicato all’eccellenza scientifica, ecco i riconoscimenti

La nona edizione del Premio “Prof. Aniello Ferrara” ha celebrato l’eccellenza scientifica internazionale a Vallo della Lucania, premiando i professori Pantaleo Romanelli e Giovanni Cobellis per i loro contributi alla medicina e alla ricerca

A cura di Daniele Romualdi

Si è tenuta sabato 27 settembre 2025, a Vallo della Lucania, la nona edizione del Premio “Prof. Aniello Ferrara”, evento di rilievo internazionale dedicato alla valorizzazione dell’eccellenza scientifica. Il riconoscimento è stato promosso dall’U.O.S.D. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ospedale “San Luca”, sotto la direzione del dottor Giovanni D’Arena.

Due premiati di prestigio internazionale

Quest’anno il premio ha celebrato due figure di spicco del panorama accademico e medico: il prof. Pantaleo Romanelli, del Renaissance Institute of Precision Oncology & Radiosurgery di Orlando (USA), e il prof. Giovanni Cobellis, ordinario di Chirurgia Pediatrica presso l’Università Politecnica delle Marche.

Contributi alla medicina e alla ricerca

I due professionisti sono stati selezionati per i loro contributi significativi nel campo della scienza e della medicina. Il prof. Romanelli è noto per le sue ricerche nell’ambito dell’oncologia di precisione e della radiochirurgia, mentre il prof. Cobellis si distingue per l’attività clinica e scientifica in chirurgia pediatrica.

Un premio che valorizza la competenza

Il Premio “Prof. Aniello Ferrara” si conferma come un appuntamento di riferimento per la comunità scientifica, volto a riconoscere e promuovere il lavoro di chi contribuisce al progresso medico e alla cura dei pazienti.

