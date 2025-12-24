Vallo della Lucania riaccende le luci del Cine Teatro Leo De Berardinis

Dopo l’attesa, il cinema presso il Leo De Berardinis di Vallo della Lucania apre i battenti, garantendo al territorio uno spazio nuovo per l’intrattenimento e la socialità, promettendo una stagione ricca di emozioni e grande cinema.
Il programma
La programmazione inaugurale partirà dal 1° gennaio e proseguirà fino all’8 gennaio 2025, offrendo un calendario studiato per coinvolgere ogni tipo di pubblico, dalle famiglie agli appassionati dei blockbuster internazionali, fino agli amanti della commedia italiana.
Una settimana di grandi proiezioni
Il cartellone per la prima settimana di riapertura prevede tre appuntamenti quotidiani, con una particolare attenzione alla tecnologia 3D per un’esperienza immersiva totale:
• Pomeriggio per i più piccoli: Alle ore 17:30, lo schermo si animerà con le avventure sottomarine di “SpongeBob – Un’avventura da pirati”. La proiezione in 3D promette di trasportare i bambini e le loro famiglie direttamente nel cuore dell’oceano.
• Serata all’insegna del buonumore: Alle ore 19:30, il testimone passerà a Checco Zalone con il suo nuovo lavoro “Buen Camino”. Il comico pugliese, garanzia di successo al botteghino, è pronto a regalare risate e riflessioni nel suo stile inconfondibile.
• L’evento kolossal: La chiusura della giornata, alle ore 21:30, sarà affidata ad uno dei titoli più attesi dell’anno: “Avatar: Fuoco e Cenere”. Anche in questo caso, la proiezione in 3D permetterà di apprezzare appieno la spettacolarità visiva della nuova opera di James Cameron.
Un nuovo inizio per la cultura locale
Il De Berardinis era stato fin ora un luogo per eventi e spettacoli. Nei mesi scorsi la scelta dell’amministrazione comunale di affidarlo in gestione a privati anche per le proiezioni che inizieranno ufficialmente nel 2026.