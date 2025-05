Vallo della Lucania, la Diocesi celebra lo sport: oltre 200 giovani al Torneo Diocesano di Calcio a 5

La Diocesi di Vallo della Lucania si apre allo sport con un evento di grande partecipazione: il primo Torneo Diocesano di Calcio a 5, iniziativa che ha coinvolto oltre 200 giovani atleti provenienti da parrocchie, oratori e comunità locali. Un progetto che coniuga agonismo e valori educativi, promosso dalla pastorale dello sport e tempo libero in collaborazione con gli oratori.

Il torneo

Sono 31 le squadre iscritte, suddivise in tre categorie – Under 12, Under 16 e Open – a testimonianza di una risposta entusiasta da parte del territorio. Le partite si stanno svolgendo in tre sedi principali: il campetto diocesano di Vallo della Lucania, il campo della parrocchia del Sacro Cuore di Agropoli e il campo parrocchiale della zona Lago nel comune di Castellabate. Il torneo si è rivelato fin da subito un’occasione concreta per favorire l’incontro tra i giovani delle diverse realtà locali, promuovendo i valori dello sport come strumento di crescita personale e collettiva. Al centro, lo spirito di squadra, il rispetto reciproco e la condivisione, in un clima di fair play e fraternità.

Le finali

Grande attesa per le finali della categoria Under 12, in programma il 15 giugno alle ore 16:30 sul campo sportivo di Borgo San Cesareo, nell’ambito della festa degli oratori. Le categorie Under 16 e Open si contenderanno il titolo invece a Vallo della Lucania, durante una giornata conclusiva che si preannuncia partecipata e ricca di emozioni.

La collaborazione

Fondamentale il supporto dell’Anspi diocesana, del Centro Sportivo Italiano – zona di Agropoli, dei volontari, educatori, sacerdoti e famiglie, che hanno contribuito attivamente a ogni fase dell’organizzazione.