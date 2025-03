La Diocesi di Vallo organizza il primo torneo delle parrocchie di calcio a 5, ecco come partecipare

La Diocesi di Vallo della Lucania organizza il primo torneo delle parrocchie di calcio a 5, che vedrà sfidarsi le varie parrocchie in un clima di sport e fraternità.

L’iniziativa

L’idea, nata dall’Ufficio Diocesano per lo Sport e Tempo Libero, ha l’obiettivo di creare un’occasione di incontro e divertimento per i bambini, i giovani e le famiglie delle diverse parrocchie. Il torneo vuole promuovere i valori cristiani dello sport, come il rispetto, la lealtà e la solidarietà. Le categorie saranno Under 12, Under 16, Open, cioè aperta a tutti senza limiti d’età. Le squadre Under 12 potranno anche essere miste, cioè maschile composte da giocatori maschili e femminili. La presentazione del torneo e il relativo calendario verrà programmato successivamente, anche in base alle iscrizioni ricevute.

Come partecipare

Le iscrizioni al torneo sono aperte a tutte le parrocchie della diocesi. C’è tempo fino al 23 marzo 2025 per partecipare all’evento; per iscriversi si potrà utilizzare il seguente link (clicca qui), oppure contattare i referenti dell’ufficio diocesano Don Angelo Tabasco e Carmine Genua.