La Diocesi di Vallo invita a pregare per la salute del Papa

La Diocesi di Vallo della Lucania si unisce in preghiera per Papa Francesco, in seguito alle ultime notizie sulle sue condizioni di salute; il Pontefice è ricoverato da venerdì scorso all’Ospedale “Agostino Gemelli” di Roma per una polmonite bilaterale.

Le condizioni del Pontefice

L’ultimo aggiornamento sulle condizioni del pontefice è di stamattina. “La notte è trascorsa serena, il Papa si è alzato e ha fatto colazione in poltrona”. Si apprende, inoltre da fonti vaticane, che il Papa prosegue la sua attività lavorativa.

Nel bollettino medico diffuso nella serata di ieri dalla Sala Stampa vaticana si evidenziavano condizioni cliniche “stazionarie” con “un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori”, degli esami del sangue valutati dallo staff medico. Ieri anche la visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

L’invito alla preghiera

Non mancano i messaggi di affetto e le preghiere per il Santo Padre. “Nell’affidare al Signore l’operato dei medici e del personale sanitario, ci stringiamo al Santo Padre con affetto” si legge, ad esempio, in un comunicato della Conferenza Episcopale Italiana, pubblicato ieri 19 febbraio.

I vescovi invitano le comunità ecclesiali a sostenere il Pontefice “con la preghiera in questo momento di sofferenza” e rinnovano la loro “vicinanza”. Anche la Diocesi di Vallo ha invitato tutti i fedeli, le parrocchie, le associazioni e i movimenti ecclesiali ad intensificare la preghiera per il Papa, “chiedendo al Signore il dono della guarigione e del conforto”. “In questo momento di prova, vogliamo far sentire al Santo Padre la nostra vicinanza e il nostro affetto filiale”, scrivono dalla Diocesi.