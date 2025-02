Giubileo 2025: la Diocesi di Vallo della Lucania in pellegrinaggio a Roma

Il prossimo 30 aprile la Diocesi di Vallo della Lucania sarà presente a Roma, in occasione dell’anno giubilare della Speranza; il pellegrinaggio diocesano sarà organizzato in forma autonoma dalle singole parrocchie per poi celebrare insieme alcuni momenti importanti.

Il programma

Tre le tappe principali del pellegrinaggio diocesano: l’Udienza generale con Papa Francesco, in programma alle ore 9.00; il pellegrinaggio, alle ore 14.00 – partendo da Piazza Pia lungo Via della Riconciliazione – con il successivo attraversamento della Porta Santa della Basilica di San Pietro; e infine, alle ore 17.00, il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa, celebrerà la Santa Messa in San Pietro.

Mons. Calvosa sarà presente a Roma già dal 27 aprile, giornata in cui sarà canonizzato Carlo Acutis, e per il Giubileo delle persone con disabilità, in programma dal 27 al 29 aprile.