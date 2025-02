Diocesi di Vallo della Lucania, il Vescovo Calvosa: “Ho un amore particolare con la Terra Santa” | VIDEO

Giovedì 6 febbraio il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania Mons. Vincenzo Calvosa è stato insignito del titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. La cerimonia d’investitura si è svolta presso il Santuario della Madonna del Rosario di Pompei ed è stata presieduta dall’Arcivescovo di Pompei e Grande Ufficiale dell’Ordine, Tommaso Caputo.

Il riconoscimento

L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, una delle più antiche istituzioni laicali della Chiesa cattolica, ha lo scopo di sostenere la Chiesa cattolica in Terra Santa. Conferisce questo titolo a personalità che si sono distinte per il loro impegno a favore della Chiesa e dei luoghi santi. L’onorificenza conferito a Mons. Calvosa rappresenta dunque un riconoscimento al suo prezioso lavoro pastorale svolto nella Diocesi di Vallo della Lucania.

“Sono contento di aver ricevuto quest’investitura – ha detto Calvosa – perché ho un amore particolare per la Terra Santa. Poi c’è una particolarità, perché nel mio paese c’è un piccolo santuario che riproduce i luoghi santi proprio delle maggiori basiliche di Gerusalemme e di Betlemme, perché nel 1500 un mio paesano è andato in pellegrinaggio e ha riprodotto sul suo terreno queste basiliche in maniera ridotta; e quindi c’è un legame anche sotto questo punto di vista”. “Mi auguro che questo possa ancora di più ispirarmi ad essere più unito alla Terra Santa, anche a promuoverla, difenderla e sostenerla”, ha aggiunto il Vescovo.