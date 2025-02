Castellabate, al via l’anno giubilare presso la Basilica Santa Maria Assunta | VIDEO

Nel pomeriggio di sabato 8 febbraio, la Basilica di Santa Maria Assunta di Castellabate ha accolto l’apertura dell’Anno Giubilare, un evento di profonda spiritualità e condivisione, presieduto dal Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa.

L’appuntamento

La giornata ha preso il via con il raduno presso il Centro Pastorale Parrocchiale, un momento significativo che ha visto la partecipazione delle Forze dell’Ordine attive nella diocesi, unite in preghiera per celebrare, in sintonia con Roma, il Giubileo delle Forze Armate. Successivamente, i fedeli hanno intrapreso un pellegrinaggio verso la Basilica, accompagnati da preghiere e canti.

L’evento ha richiamato una grande affluenza di sacerdoti e fedeli provenienti dalle diverse parrocchie della diocesi. Presenti anche le rappresentanze della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale, a testimonianza di un forte legame tra la comunità religiosa e le istituzioni.

Le dichiarazioni

“Una giornata di condivisione e di fede, un messaggio di speranza per i giovani, che rappresentano il futuro della nostra comunità, oggi riunita nel segno del Signore”, ha dichiarato Don Roberto Guida, parroco di Castellabate.

Il Vescovo Vincenzo Calvosa ha sottolineato l’importanza dell’accoglienza e della misericordia: “Viviamo questa giornata con la pace di Dio nel cuore, consapevoli che dobbiamo sempre spalancare le porte a Cristo con fiducia e amore”.

L’inaugurazione dell’Anno Giubilare ha rappresentato un momento di profonda riflessione e rinnovamento spirituale per l’intera comunità, rafforzando il senso di unità e di condivisione della fede.