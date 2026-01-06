Vallo della Lucania: in arrivo i “cassonetti intelligenti” per ottimizzare la raccolta dei rifiuti

Con un investimento di 1 milione di euro finanziato con i fondi del PNRR, il Comune di Vallo della Lucania avvia un progetto innovativo per la gestione dei rifiuti: verranno installate sul territorio comunale delle “isole ecologiche intelligenti”.

Il progetto

La Giunta, con a capo il sindaco Antonio Sansone, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla “fornitura e alla posa in opera di strutture “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta dei rifiuti ed alla realizzazione di un nuovo centro di raccolta”, nell’importo complessivo di 1.000.000,00 € di cui 749.979, 96 € per lavori ed attrezzature (compresi oneri per la sicurezza).

L’intervento sarà finanziato interamente tramite l’investimento 1.1, misura 2 del PNRR; il Decreto MITE ha assegnato, difatti, risorse per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento degli impianti esistenti.

Come funzionano

Ogni cittadino potrà accedere ai cassonetti tramite tessera elettronica personalizzata o app su smartphone. Il codice univoco della tessera consente di identificare l’utenza e registrare digitalmente ogni conferimento. I contenitori, suddivisi per carta, multimateriale, indifferenziato, organico e vetro, saranno disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, eliminando la necessità di rispettare un calendario fisso per la raccolta.

L’interazione con i cassonetti è intuitiva: basta avvicinare la card o lo smartphone, attendere il riconoscimento sul display, aprire manualmente lo sportello e conferire il rifiuto.Questa soluzione rappresenta un servizio flessibile e pratico, pensato per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, favorendo una maggiore partecipazione e consapevolezza ambientale.