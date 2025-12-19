Sapri, installati i cassonetti intelligenti: a breve la messa in funzione

"I cosiddetti cassonetti intelligenti sono stati installati da diverso tempo e mancano le ultime attività tecniche per renderli fruibili"

A cura di Maria Emilia Cobucci

La citta di Sapri da mesi si è dotata dei cosiddetti cassonetti “intelligenti” per migliorare la raccolta differenziata e rendere la cittadina del Golfo di Policastro sempre più green.

Un sistema di raccolta dei rifiuti che tuttavia ancora non è entrato in funzione.

Le dichiarazioni

“I cosiddetti cassonetti intelligenti sono stati installati da diverso tempo e mancano le ultime attività tecniche per renderli fruibili. Cercheremo di farlo quanto prima possibile nei prossimi giorni – ha dichiarato il Sindaco di Sapri Antonio Gentile – Con gli uffici stiamo individuando tutte le possibili opzioni per metterli subito in funzione. Ci rendiamo conto che è un servizio estremamente importante. Ricordiamo inoltre che ancora non sono stati installati rutti i cassonetti in quanto ne arriveranno altri che serviranno a completare tutto il territorio di Sapri. Così come ci saranno dei contenitori di dimensione inferiore che verranno consegnati alle attività commerciali e alle abitazioni. Il progetto dunque va avanti e ci scusiamo per i ritardo prolungato per la fruizione di questi cassonetti. Ritardo dovuto anche alle forniture terze collegate alla messa in funzione degli stessi ma ormai siamo agli sgoccioli. È un servizio importante e necessario per le famiglie e gli operatori economici e per l’intero sistema di raccolta differenziata della nostra città”.

