Raccolta differenziata a Salerno: tornano i centri di raccolta mobile

Tornano gli appuntamenti promossi da Salerno Pulita con il Centro di Raccolta Mobile. Si tratta dell’iniziativa itinerante che “avvicina” la raccolta differenziata ai cittadini perché consente loro di conferire, invece di recarsi ai Centri di raccolta comunale “Fratte” e “Arechi”, piccoli elettrodomestici, pentole, olio vegetale esausto, pile, farmaci, indumenti e scarpe, per un giorno, il sabato dalle 9 alle 12,30, secondo un calendario di 12 tappe, per il 2024, ogni settimana in un quartiere diverso della città.

Il programma delle iniziative

Si inizia dal 7 settembre. I cittadini, muniti di card di Salerno Pulita o di tessera sanitaria dell’intestatario/a dell’utenza, potranno inoltre richiedere al Centro di raccolta mobile i sacchetti di carta per la raccolta di carta e cartoncino e le buste di plastica per i conferimenti del non differenziabile e del multimateriale.

Il kit di buste per la carta ha durata di sei mesi, quello per non differenziale e multimateriale di tre mesi.

Presso il centro di raccolta mobile, è , inoltre, possibile rilasciare la tessera a chi ancora non l’ha ricevuta e prenotare il ritiro di ingombrati a domicilio.

“Proseguiamo su un percorso che è molto apprezzato dai cittadini salernitani – ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita – senza tralasciare che le tappe del Crm rappresentano anche un prezioso strumento di informazione su come effettuare correttamente la raccolta differenziata e sulle varie iniziative in cantiere per i prossimi mesi, grazie al contatto diretto con l’utenza”. Quest’anno verrà anche rilanciata la sinergia con Promoshop, l’iniziativa che consente di attribuire dei punteggi in base al numero dei conferimenti e premialità per accedere a sconti.

Dodici le tappe – sempre il sabato mattina, dalle ore 9 alle 12.30 – previste nel 2024. Si comincia sabato prossimo, 7 settembre, in piazza Caduti di Brescia a Pastena e si concluderà il 30 novembre a Mariconda.

Nelle precedenti edizioni dell’iniziativa sono stati serviti ben 3.693 utenti. Consegnate 152.587 buste per la raccolta differenziata, di cui 49.155 per il multimateriale (in cui conferire plastica, acciaio, alluminio e cartone da bevanda), 44.218 per il non differenziabile e 59.214 sacchetti di carta per la raccolta di carta e cartoncino.

Molto significativi anche i dati relativi ai materiali raccolti. Sono stati raccolti ben 67 bidoni carrellati da 240 litri di piccoli apparecchi elettrici ed elettronici; 54 bidoni di tessili e 13 di pentole. Come è noto era possibile conferire anche olio esausto (raccolti 11 quintali); farmaci scaduti (8 contenitori di quelli in dotazione alle farmacie), pile esauste (8 contenitori specifici). Ben 237 utenti, poi, hanno approfittato della presenza del Centro di raccolta mobile nel proprio quartiere per disfarsi anche di piccoli ingombranti.