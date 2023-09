Eboli: Riciclo dei rifiuti. Il Comune e la Sarim premiano i cittadini virtuosi

L’assegnazione di una gift card (buono spesa) del valore di 100 euro ai cittadini che si sono distinti per aver conferito in maniera corretta i rifiuti presso l’Isola ecologica.

L’iniziativa, che rientra nel piano di gestione integrata dei rifiuti gestito dalla Sarim per conto del Comune di Eboli, prevede la consegna di una gift card che sarà spendibile presso l’Outlet Cilento Village a San Nicola Varco.

Riciclo rifiuti: la gift card

Ai cittadini che si sono distinti per il loro comportamento virtuoso, che ha contribuito a far salire la percentuale di raccolta differenziata già oltre il 65% sul territorio ebolitano, è stata inviata una lettera di invito per partecipare alla cerimonia di consegna che si svolgerà giovedì 21 settembre alle ore 11,00, nell’aula consiliare Isaia Bonavoglia, alla presenza del Sindaco Mario Conte, dell’Assessore all’Ambiente Nadia La Brocca, dell’Assessore alle Attività Produttive Vincenzo Consalvo e con partecipazione della componente del Cda Sarim, la dottoressa Loredana Bardascino.